Клинтон сравнила "российское вмешательство" с терактами 11 сентября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывший госсекретарь США и соперник Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон сравнила "российское вмешательство" в электоральный процесс с терактами 11 сентября 2001 года.

"Это был первый раз, когда на нас напало иностранное государство и мы ничего не сделали. Неудачный пример, тяжело такое представить, но это как если бы после того, что произошло 11 сентября, Джордж Буш — младший сказал бы: "У меня нет времени для встреч, нет времени беспокоиться об этом. Это было ужасно. Мы сожалеем, мы заново отстроим Нью-Йорк и Пентагон, но все это нас не волнует", — сказала Клинтон в интервью главному редактору журнала Atlantic Джеффри Голдбергу.

По ее словам, на результат выборов повлияла комбинация факторов — "кампания России", результатом которой стала публикация "украденной информации" на портале WikiLeaks, а также работа частной коммуникационной компании Cambridge Analytica и "ей подобных" в связке с республиканцами и членами команды Трампа.

В 2016 году хакеры взломали компьютерные системы Демократической партии США и получили переписку членов партийного аппарата. Документы опубликовал портал WikiLeaks. Разгорелся скандал, после которого глава нацкомитета Демпартии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

Представители партии считают, что взлом повлиял на результат выборов, и связывают этот эпизод с "российским вмешательством". Клинтон и другие демократы прямо говорили о причастности России к кибератакам, однако никаких доказательств в пользу этого не представили.

Говоря об обвинениях в адрес России, Владимир Путин заявил, что в опубликованных данных нет ничего, что отвечало бы интересам страны. По его словам, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем США.