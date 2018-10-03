Премьер Грузии подвел итоги своего визита в США

ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подвел итоги прошедшего визита в США и назвал поездку результативной.

"Это был мой первый визит в США в ранге премьер-министра вместе с грузинской делегацией. Мы провели высокого уровня встречи в Белом доме и Сенате с нашими друзьями. На встречах было подчеркнуто, что грузино-американские отношения никогда не были на столь высоком уровне во всех измерениях, которые мы развиваем с нашими друзьями", — заявил Бахтадзе на брифинге в среду.

Премьер добавил, что в рамках рабочего визита состоялись встречи с финансовыми организациями, были рассмотрены перспективы экономического роста Грузии, пакет реформ, на встречах обсудили реформы образования и важность развития человеческого капитала. Отдельно премьер выделил важность выступления на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, это была хорошая возможность еще раз рассказать всему миру о проблемах территориальной целостности страны.

"Хочу поблагодарить наших друзей во Всемирном банке, в международном валютном фонде за эту важную поддержку… в рамках визита состоялись дваусторонние встречи с лидерами дружеских стран, с президентом Еврокомисии Жан-Клод Юнкером, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини… в целом визит был очень результативным, отношения между Грузией и США стали более тесными и перешли на новый этап", — добавил премьер.