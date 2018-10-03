В Турции исчез оппозиционный саудовский журналист

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Известный саудовский оппозиционный журналист, колумнист американской газеты Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, говорится в заявлении турецко-арабской ассоциации средств массовой информации в среду.

"Нет никаких сведений об арабском журналисте Джамале Хашкаджи, который вошел в консульство Саудовской Аравии. Мы с беспокойством следим за ситуацией", — говорится в заявлении ассоциации.

Как сообщает агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили.

Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно. Сам журналист до посещения дипмиссси попросил ее в случае своего задержания известить об этом турецкие власти и турецко-арабскую ассоциацию СМИ.