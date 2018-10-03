Полярники показали, что случилось с лапшой на 60-градусном морозе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сотрудники франко-итальянской антарктической станции "Конкордия" продемонстрировали, что происходит с едой на 60-градусном морозе.

На кадре, опубликованном в Facebook Европейского космического агентства (ESA), один из полярников держит тарелку, в которой макароны застыли в вертикальном положении вмести с вилкой.

"Кто-нибудь хочет замороженную лапшу на обед?", — поинтересовались авторы записи. Они также в шутку отметили, что в подобных условиях нужно очень внимательно следить за едой, чтобы она не остыла слишком сильно.

В агентстве пояснили, что отправляют сотрудников в такие суровые условия, чтобы изучить последствия длительной изоляции на человеческую психику для дальнейших длительных полетов на борту МКС.