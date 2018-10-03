В Греции задержали украинское судно за перевозку нелегальных мигрантов

АФИНЫ, 3 окт — РИА Новости. В Греции задержано судно "Союз" под украинским флагом и его экипаж по обвинению в организации нелегальной перевозки 62 мигрантов, сообщила Береговая охрана Греции.

Судно задержано в порту Патры на Пелопоннесе во вторник. На его борту было 65 человек.

"Арестованы три члена экипажа – иностранные граждане 32, 30 и 27 лет, которые, как предполагается, являются торговцами людьми и обвиняются в участии в преступной организации. Также задержан 36-летний грек и 37-летний иностранец — водитель и пассажир грузового автомобиля, перевозившие мигрантов к месту посадки на судно", — сообщила Береговая охрана.

В тюрьмах Греции находятся более 150 граждан Украины, осужденные за незаконную перевозку мигрантов. Суды могут назначить наказание до 15 лет тюрьмы за каждого нелегального мигранта на борту и сроки могут достигать сотен лет. Однако в греческих тюрьмах обычно не сидят более 15 лет.