Трамп почти выбыл из списка богатейших людей США Forbes 400

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Состояние президента США Дональда Трампа упало до 3,1 миллиарда долларов, и в результате он опустился на 138 строчек в рейтинге 400 богатейших людей США (Forbes 400), говорится в статье журнала Forbes.
Среди причин, которые приводят к снижению благосостояния Трампа, издание отмечает совокупность политических и бизнес-факторов. В частности, отмечается негатив в прессе в отношении президента. Кроме того, по данным издания, под давлением оказались инвестиции Трампа в коммерческую недвижимость.
"Как бы Дональд Трамп ни старался, а он определенно старается, он не становится богаче от президентства", — пишет издание. Трамп находится на посту президента США с начала 2017 года.