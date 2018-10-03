В Индонезии число погибших при землетрясении превысило 1,4 тысячи человек

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1407 человек, сообщает индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения и цунами стали 1234 человек.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.