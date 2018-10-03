В Крыму назвали сказками заявление о "невидимом" бронекатере Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал украинских военных прекратить сочинять сказки о бронекатере, якобы невидимом для российского флота.

Командир бронекатера "Кременчуг" Александр Регула ранее заявил агентству "Укринформ", что его корабль, сопровождая переход украинских судов "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, оставался невидимым для российских пограничников из-за "специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски катера".

"Этот деятель хочет нам рассказать, что на вооружении украинского флота есть корабли, которые можно назвать "Летучий голландец". Сказки про "Летучего голландца" уже давно взрослые люди прочитали и понимают, что это сказки, а этот деятель все продолжает верить в сказки. Теперь, очевидно, они заявят, что у них на базе морского флота Украины еще есть много морских вооружений, но они тоже невидимые. Это очень удобная позиция, рассказать, что у них что-то есть, но его нельзя увидеть. Деятели украинской обороны доходят до абсурда", — сказал РИА Новости Иоффе.

"Мимо специальных подразделений пограничников морских в Крыму муха не пролетит, не то что мифический "Летучий голландец", — добавил Иоффе.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые 23 сентября прошли через Керченский пролив в сопровождении кораблей береговой охраны Погранслужбы ФСБ России.