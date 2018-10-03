В Крыму назвали сказками заявление о "невидимом" бронекатере Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал украинских военных прекратить сочинять сказки о бронекатере, якобы невидимом для российского флота.
"Этот деятель хочет нам рассказать, что на вооружении украинского флота есть корабли, которые можно назвать "Летучий голландец". Сказки про "Летучего голландца" уже давно взрослые люди прочитали и понимают, что это сказки, а этот деятель все продолжает верить в сказки. Теперь, очевидно, они заявят, что у них на базе морского флота Украины еще есть много морских вооружений, но они тоже невидимые. Это очень удобная позиция, рассказать, что у них что-то есть, но его нельзя увидеть. Деятели украинской обороны доходят до абсурда", — сказал РИА Новости Иоффе.
"Мимо специальных подразделений пограничников морских в Крыму муха не пролетит, не то что мифический "Летучий голландец", — добавил Иоффе.
Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые 23 сентября прошли через Керченский пролив в сопровождении кораблей береговой охраны Погранслужбы ФСБ России.