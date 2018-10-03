Порошенко внес в Раду проект закона о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о продлении особого статуса Донбасса.

Данный законопроект зарегистрирован на сайте парламента и передан на рассмотрение его руководству. При этом тест документа на сайте пока отсутствует, но из названия следует, что в закон предлагается внести изменения в первую статью.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в сентябре вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.