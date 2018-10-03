Власти Индии позволили бастующим фермерам войти в столицу

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт — РИА Новости. Тысячи индийских фермеров согласились прекратить протестную акцию на границе штата Уттар-Прадеш и Национального столичного округа Дели, получив от властей разрешение провести митинг в столице страны Нью-Дели передает в среду телеканал NDTV.

Как сообщалось ранее, около 30 тысяч крестьян организовали массовый протест в день рождения лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди, который отмечала накануне Индия. Участники акции требовали повышения закупочной цены на сельхозпродукцию, отмены долгов по счетам за топливо и электроэнергию, введения государственной пенсии для крестьян старше 60 лет, а также ряд других уступок от федерального правительства.

Впоследствии несколько представителей марша отправились на встречу с министром внутренних дел Индии Раджнатхом Сингхом для обсуждения требований протестующих. По итогам встречи министр сельского хозяйства страны Гаджендра Сингх Шекхават сообщил журналистам, что сторонам удалось достичь консенсуса по большинству спорных пунктов. Однако члены аграрного профсоюза "Бхаратия Кисан", которые и были инициаторами протестной акции, заявили, что не удовлетворены результатами состоявшейся дискуссии.

Вслед за этим демонстранты попытались прорваться в столицу, но встретили отпор со стороны полиции. Для разгона протестующих были задействованы водометы и слезоточивый газ, столкновения продолжались весь вечер вторника. В ночь на среду правоохранители все же позволили фермерам войти в Нью-Дели и провести там марш. Позднее участники акции заявили, что правительство Индии согласилось с большинством их требований, главным из которых было повышение закупочной цены на сельхозпродукцию. После этого они согласились прекратить протесты.