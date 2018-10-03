На индонезийском острове, где произошло землетрясение, проснулся вулкан

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вулкан Сопутан на индонезийском острове Сулавеси, рядом с которым недавно произошло мощное землетрясение, выпустил столб пепла высотой около четырех километров. Об этом сообщила газета Jakarta Post со ссылкой на заявление Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии.
volcano erupted in central Indonesia on Sulawesi Island.This is the Place where the same island devastated a by an earthquake and tsunami… pic.twitter.com/W6bPIC7pbI— Ramesh (@RHoneykumar) 3 октября 2018 г.
Извержение началось около 9 утра по местному времени (4:00 мск). Согласно прогнозам специалистов, облако пепла продолжит движение в западном и северо-западном направлениях, поэтому на работу аэропорта в городе Манадо, находящегося на юго-востоке, оно не повлияет.
"Мы также советуем местным жителям использовать респираторы, чтобы избежать возможных респираторных проблем в случае падения пепла", — говорится в заявлении центра. Представители индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) раздали маски жителям районов, оказавшихся в опасной зоне.
A volcano erupts in Indonesia on the same island as earlier #earthquake. (Photo: VCG, IC) pic.twitter.com/D3BPSAW8mW— China Daily (@ChinaDaily) 3 октября 2018 г.
Утром 28 сентября у побережья Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе были зафиксированы еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома, где располагаются самые активные тектонические плиты. Одна из них передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.