На индонезийском острове, где произошло землетрясение, проснулся вулкан

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вулкан Сопутан на индонезийском острове Сулавеси, рядом с которым недавно произошло мощное землетрясение, выпустил столб пепла высотой около четырех километров. Об этом сообщила газета Jakarta Post со ссылкой на заявление Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии.

volcano erupted in central Indonesia on Sulawesi Island.This is the Place where the same island devastated a by an earthquake and tsunami… pic.twitter.com/W6bPIC7pbI — Ramesh (@RHoneykumar) 3 октября 2018 г.

Извержение началось около 9 утра по местному времени (4:00 мск). Согласно прогнозам специалистов, облако пепла продолжит движение в западном и северо-западном направлениях, поэтому на работу аэропорта в городе Манадо, находящегося на юго-востоке, оно не повлияет.

Местным жителям советуют воздержаться от посещения территорий в радиусе 4-6,5 километра от вулкана. Тех, кто живет в деревнях рядом с Сопутаном, предупредили о возможном излиянии лавы.

"Мы также советуем местным жителям использовать респираторы, чтобы избежать возможных респираторных проблем в случае падения пепла", — говорится в заявлении центра. Представители индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) раздали маски жителям районов, оказавшихся в опасной зоне.

A volcano erupts in Indonesia on the same island as earlier #earthquake. (Photo: VCG, IC) pic.twitter.com/D3BPSAW8mW — China Daily (@ChinaDaily) 3 октября 2018 г.

Утром 28 сентября у побережья Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе были зафиксированы еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

​Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома, где располагаются самые активные тектонические плиты. Одна из них передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.