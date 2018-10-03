Жительница США подала в суд на Facebook из-за знакомства с сутенером

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жительница Техаса подала иск против социальной сети Facebook, обвинив компанию в соучастии в вовлечении несовершеннолетних в сексуальное рабство, сообщает местное издание Houston Chronicle.

Согласно изданию, женщина утверждает, что в 2012 году, когда ей было 15 лет, она познакомилась через соцсеть и согласилась встретиться с человеком, предложившим ей работу моделью. Однако во время встречи неизвестный заставил ее заниматься сексом с другими мужчинами, которые ее избили и изнасиловали.

"Facebook предоставляет злоумышленникам неограниченную платформу для охоты на своих жертв больше 10 лет. Получая выгоду от объединения людей, нужно защищать тех, кого ты с кем-то соединяешь", — цитирует издание адвоката женщины Энни Макадамс. Она подчеркнула, что социальная сеть делает недостаточно, чтобы проверить личности пользователей, которые могут вступить в контакт с несовершеннолетними.

Обвинения выдвинуты также против сотрудников закрытого американскими властями сервиса онлайн-объявлений Backpage.com, который часто использовался для рекламы услуг сексуального характера, и работников отеля, где произошел инцидент. Общая сумма компенсации, которую требует женщина, достигает миллиона долларов.

Юрист социальной сети пока не прокомментировал изданию инцидент.

Ранее сообщалось, что 6 апреля власти США захватили контроль и закрыли сервис онлайн-объявлений Backpage.com.

Backpage критиковали на протяжении многих лет за то, что данная платформа способствует рекламе проституции и вовлечению в проституцию несовершеннолетних. По данным неправительственных организаций, большая часть уголовных дел о сексуальной эксплуатации детей в США включала упоминания об объявлениях на данном сайте. Backpage заявлял, что борется с проблемой, закрывая до 1 миллиона аккаунтов в месяц и сообщая о нарушениях правоохранительным органам.