В Бразилии застрелили десятерых заключенных после побега из тюрьмы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Десять заключенных погибли в столкновении с полицией в бразильском штате Токантинс после побега из тюрьмы, где они устроили мятеж, сообщает издание Periodico со ссылкой на источники в военной полиции.

По данным издания, заключенные устроили восстание в тюрьме Barra da Grota в муниципалитете Арагуаина во вторник. Они взяли в заложники преподавателя, который вел занятия в тюрьме, еще двоих сотрудников учреждения им удалось обезоружить.

По меньшей мере 20 заключенным удалось сбежать. Полиция начала операцию по поимке беглецов, в результате которой застрелила десять сбежавших. Еще десять человек все еще находятся в бегах.

Как сообщает издание со ссылкой на местные СМИ, сейчас тюрьма находится под контролем властей.