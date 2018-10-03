В Таиланде по запросу Интерпола задержали россиянина, сообщили СМИ

БАНГКОК, 3 окт – РИА Новости. Гражданин России задержан в Таиланде по запросу Интерпола, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.

Газета приводит имя и фамилию задержанного россиянина, как "Виталил Трофимов" (Vitalil Trofimov) и сообщает, что задержание было произведено полицией курортного города Паттайя после получения запроса Интерпола через посольство России. По информации газеты, россиянин проживал в Паттайе по деловой визе.

Как сообщает издание, в России задержанный обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что никакой официальной информации о задержании россиянина в Паттайе от таиландской полиции пока не поступало.