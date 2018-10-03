В Китае известную актрису оштрафовали на $70 миллионов за неуплату налогов

ПЕКИН, 3 окт — РИА Новости. Власти Китая оштрафовали одну из самых высокооплачиваемых актрис страны Фань Бинбин и ее компании на 479 миллионов юаней (около 70 миллионов долларов) за неуплату налогов и другие нарушения, говорится в заявлении на сайте Главного налогового управления КНР.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актрису несколько месяцев никто не видел на публике и высказывались опасения, что ее могли задержать правоохранительные органы. Однако согласно заявлению налогового управления, за свои правонарушения актриса подверглась лишь материальном штрафу, избежав уголовного преследования.

Помимо штрафа, актриса и представляющие ее интересы фирмы должны выплатить 255 миллионов юаней сокрытых налогов и 33 миллиона юаней в качестве комиссии за просрочку налоговых платежей. Еще две отдельные компании, которые помогали актрисе скрывать свои доходы, должны выплатить 51 миллион и 65 миллионов юаней соответственно.

Если же актриса и соответствующие компании не выплатят все полагающиеся налоги, проценты и штрафы в срок, дело будет передано в судебные органы и в их отношении начнется полноценное уголовное расследование.

Власти страны в июне этого года начали расследование в связи с сообщениями об уклонении высокооплачиваемых деятелей кино и телевидения от уплаты налогов, в числе артистов, попавших в список проверки, была и Фань Бинбин.

Ранее в китайском интернете появились сообщения, что ряд самых высокооплачиваемых актеров страны заключают так называемые контракты "инь-ян". В одном из контрактов предусмотрены действительные условия оплаты, а во втором — заниженные. Контракт с заниженными цифрами передается в налоговые органы, что позволяет скрыть часть доходов.