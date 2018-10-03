Интерес к "петро" проявили более 130 стран, заявили в Венесуэле

МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. Более 200 тысяч оферт из 133 стран мира было сделано в ходе предварительных продаж венесуэльской криптовалюты "петро", свидетельствуют данные, опубликованные во вторник в Twitter пресс-службы президента Венесуэлы.

Ранее в понедельник президент Николас Мадуро заявил, что страна запускает национальный блокчейн "петро". На этом будет основан план развития "петро" на 10 лет.

Примечательно, что в конце февраля, сразу после выпуска "петро", сам Мадуро называл другую цифру оферт с намерением приобрести "петро" — порядка 292 тысяч. Тогда интерес к новой венесуэльской валюте проявили такие страны, как Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Палестина, Испания, Сен-Винсент и Гренадины.

"Петро" была выпущена в оборот с 20 февраля, это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Мадуро определил стоимость одного "петро" в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).