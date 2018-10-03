"Потеря времени": The National Interest раскритиковал "боевой дебют" F-35

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Издание The National Interest раскритиковало "боевой дебют" F-35B в Афганистане, назвав использование "супер дорогого" стелс-истребителя для бомбардировки обычного тайника боевиков "большой потерей времени" и "PR-трюком".

NI выражает недоумение и задается вопросом, почему самолет стоимостью 115 миллионов долларов применяется для уничтожения "кучи АК-47 и РПГ".

При этом F-35, как напоминает портал, преодолел "тысячу миль в одну сторону" и применил дорогостоящее вооружение: авиационные бомбы GBU-12 и GBU-32 JDAM, которые стоят более 19 тысяч и 22 тысячи долларов, соответственно.

По мнению автора статьи, использование F-35 для подобных задач является не лучшим примером использования денег американских налогоплательщиков. При этом, The National Interest указывает, что в Афганистане и так развернуто достаточно американской авиации для атак такого рода.

В заключение издание напоминает, что в день авиаудара заместитель обороны США Патрик Шанахан призвал Пентагон "найти способы сэкономить время и деньги".

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, США потратили на нее около полутора триллиона долларов. Столкнувшись с рядом проблем, разработчики превысили запланированную норму расходов на сотни миллиардов.

F-35 разработали в трех вариантах: наземный истребитель для нужд американских ВВС, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель для нужд американского ВМС.

Стоимость одного изделия составляет 150 миллионов долларов, а каждый час полета самолета обходится в 35 тысяч долларов.