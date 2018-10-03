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Трамп предложил помощь Индонезии в устранении последствий цунами

Сюжет:
Землетрясение в Индонезии (39)
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© AFP 2018 / Adek BerryОбрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Adek Berry

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения и цунами и предложил помощь в их устранении, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.

Развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Azwar
Канада выделит $1,5 миллиона для помощи пострадавшим в Индонезии

В пятницу у побережья острова Сулавеси произошло два мощных землетрясения недалеко от города Палу. Позднее на город обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,2 тысячи человек.

"Президент выразил свои соболезнования в связи с землетрясением и цунами, которые обрушились на Центральный Сулавеси, Индонезия, 28 сентября 2018 года. Он предложил свою поддержку пострадавшим и их семьям… Президент предложил предоставить немедленную помощь и предложил тесно работать с властями Индонезии, чтобы определить дополнительную помощь со стороны Соединенных Штатов, которая будет максимально полезна в устранении последствий", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия землетрясений и цунами. Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи.

Последствия разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии
© AFP 2018 / Jewel SamadЗемлетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на острове Сулавеси утром 28 сентября.Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 1 октября 2018 года
© AFP 2018 / Jewel Samad
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на острове Сулавеси утром 28 сентября.
© REUTERS / Antara Foto/Hafidz MubarakЧерез некоторое время в этом же районе произошел еще один толчок магнитудой 7,4 и несколько афтершоков.Женщина ожидает эвакуацию после землетрясения и цунами в аэропорту города Палу, остров Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018
© REUTERS / Antara Foto/Hafidz Mubarak
Через некоторое время в этом же районе произошел еще один толчок магнитудой 7,4 и несколько афтершоков.
© REUTERS / Antara Foto/Basri MarzukiЗатем на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018
© REUTERS / Antara Foto/Basri Marzuki
Затем на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
© REUTERS / Humas BasarnasЖертвами стихии стали более 1200 человек.Сотрудники Humas Basarnas на месте рухнувшего отеля в Палу на острове Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018 года
© REUTERS / Humas Basarnas
Жертвами стихии стали более 1200 человек.
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad AdimajaПочти 17 тысяч человек покинули свои дома, около 2,4 миллиона нужна гуманитарная помощь.Мост разрушенный землетрясение и цунами в городе Палу, Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018 года
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad Adimaja
Почти 17 тысяч человек покинули свои дома, около 2,4 миллиона нужна гуманитарная помощь.
© AP Photo / Arimacs WilanderПравительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов для помощи пострадавшим.Cпасатели достают девушку из воды после землетрясений и цунами в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года
© AP Photo / Arimacs Wilander
Правительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов для помощи пострадавшим.
© AFP 2018 / Azwar Поддержку индонезийцам выразили во многих странах.Развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Azwar
Поддержку индонезийцам выразили во многих странах.
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad AdimajaЮжная Корея направит в Индонезию миллион долларов в качестве гуманитарной помощи.Люди несут товары из торгового центра после землетрясения и цунами в городе Палу, на острове Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018 года
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad Adimaja
Южная Корея направит в Индонезию миллион долларов в качестве гуманитарной помощи.
© AFP 2018 / Adek Berry Еврокомиссия предоставила полтора миллиона евро.Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года
© AFP 2018 / Adek Berry 
Еврокомиссия предоставила полтора миллиона евро.
© AP Photo / Rio MarioФранция, Турция, США заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихии.Корабль, снесенный на берег во время цунами в городе Палу, остров Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018 года
© AP Photo / Rio Mario
Франция, Турция, США заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихии.
© AP Photo / Tatan SyuflanaПрезидент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия стихии.Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года
© AP Photo / Tatan Syuflana
Президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия стихии.
© AFP 2018 / Bay IsmoyoИндонезия — часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, это мощный тектонический разлом.Мужчина инспектирует развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Bay Ismoyo
Индонезия — часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, это мощный тектонический разлом.
© AFP 2018 / Bay IsmoyoЕжегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой.Родственница жертвы землетрясения возле рухнувшего отеля в Палу, остров Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Bay Ismoyo
Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой.
© AFP 2018 / BeawihartaПоследствия землетрясения в Индонезии.Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года
© AFP 2018 / Beawiharta
Последствия землетрясения в Индонезии.
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