Трамп предложил помощь Индонезии в устранении последствий цунами

Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018

Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения и цунами и предложил помощь в их устранении, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.

В пятницу у побережья острова Сулавеси произошло два мощных землетрясения недалеко от города Палу. Позднее на город обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,2 тысячи человек.

"Президент выразил свои соболезнования в связи с землетрясением и цунами, которые обрушились на Центральный Сулавеси, Индонезия, 28 сентября 2018 года. Он предложил свою поддержку пострадавшим и их семьям… Президент предложил предоставить немедленную помощь и предложил тесно работать с властями Индонезии, чтобы определить дополнительную помощь со стороны Соединенных Штатов, которая будет максимально полезна в устранении последствий", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия землетрясений и цунами. Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи.