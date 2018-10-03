На Украине заявили о "невидимости" бронекатеров для российского флота

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула заявил, что его корабль "невидим" для российского флота, об этом он сказал в интервью агентству "Укринформ".
При этом капитан катера заявил, что им удалось пройти до Керченского пролива "вообще незамеченными".
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной, после того как Украина задержала российский траулер "Норд". Его капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".
Российские власти в ответ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.
На данный момент в составе ВМС Украины четыре катера типа "Гюрза-М". Все они построены на принадлежащем Петру Порошенко предприятии "Кузня на Рыбальском", недавно украинский президент заявил о планах продать завод. Несмотря на многочисленные просчеты в конструкции и проблемы, возникшие при приемке, украинское военное ведомство заказало еще два катера.