На Украине заявили о "невидимости" бронекатеров для российского флота

Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море. Архивное фото

Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула заявил, что его корабль "невидим" для российского флота, об этом он сказал в интервью агентству "Укринформ".

Как утверждает Регула, "Кременчуг" под его командованием сопровождал переход украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море и при этом оставался "невидимым" для российских пограничников из-за "специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски катера".

При этом капитан катера заявил, что им удалось пройти до Керченского пролива "вообще незамеченными".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной, после того как Украина задержала российский траулер "Норд". Его капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти в ответ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.

Позже Киев заявил, что намерен усилить военное присутствие в регионе, и перебросил в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М". А 23 сентября через Керченский пролив прошли в Мариуполь корабль управления A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".

На данный момент в составе ВМС Украины четыре катера типа "Гюрза-М". Все они построены на принадлежащем Петру Порошенко предприятии "Кузня на Рыбальском", недавно украинский президент заявил о планах продать завод. Несмотря на многочисленные просчеты в конструкции и проблемы, возникшие при приемке, украинское военное ведомство заказало еще два катера.