Команду Мюллера покинут два человека

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Два человека покидают команду спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущую расследование якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, сообщил в среду РИА Новости представитель офиса спецпрокурора Питер Карр.

"Кайл Фрини завершит свою работу в офисе специального прокурора в середине октября и вернется в подразделение по борьбе с отмыванием денег и к возвращению активов отдела по уголовным делам (минюста США – ред.). Брэндон ван Грак завершил свою работу… и вернулся в отдел национальной безопасности", — сказал он.

По словам Карра, последний продолжит представлять офис спецпрокурора в ряде вопросов, которыми он занимался в рамках своего участия в его работе.

"После ухода Кайл в составе (команды — ред.) останется 13 юристов", — добавил Карр.

Он не стал отвечать на вопрос о причинах их возвращения к прежним обязанностям, но, по мнению телеканала Fox News, это может говорить о том, что некоторые части расследования подходят к концу.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.