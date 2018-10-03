Белый дом назвал статью NYT о махинациях Трампа "вводящей в заблуждение"

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. В Белом доме назвали "вводящими в заблуждение нападками" публикацию газеты New York Times о том, что нынешний президент США Дональд Трамп в 1990-е годы якобы мошенничал с налогами.

"Фреда Трампа (отец Дональда Трампа – ред.) нет уже около 20 лет, и грустно наблюдать эти вводящие в заблуждение нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной New York Times. Много десятков лет назад Служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила эти сделки", — заявила в среду журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

В опубликованном во вторник расследовании New York Times обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он получил в наследство активы своего отца Фреда Трампа на по меньшей мере 413 миллионов долларов путем "сомнительных" налоговых сделок.

По данным газеты, большая часть этих средств была получена путем уклонения от налогов. Впоследствии Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах в 1990-е годы, вплоть до мошенничества, что значительно увеличило его состояние, говорится в публикации.

В частности, утверждается, что Дональд Трамп создал подставную фирму, через которую провел миллионы долларов, подаренные ему родителями. Также Трамп помог отцу неправомерно списать миллионы долларов с налогообложения, пишет газета. Кроме того, согласно публикации, он занизил стоимость недвижимости, которую передали ему родители, что позволило ему значительно снизить налогообложение.

В США высокие налоги на наследование. Получив от родителей активы на 1 миллиард долларов, Трамп должен был бы уплатить налог в размере примерно 550 миллионов долларов, но в действительности заплатил лишь 52 миллиона долларов, пишет газета.

Трамп отказался комментировать статью. Его адвокат Чарльз Хардер обвинения отверг.

Отец нынешнего президента США Фред Трамп начал карьеру в 15-летнем возрасте в 1917 году и постепенно создал крупную корпорацию недвижимости.