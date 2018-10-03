Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон во время пресс-конференции в Брюсселе. 2 октября 2018

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон во время пресс-конференции в Брюсселе. 2 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон написала в Twitter, что ничего не говорила о превентивном "уничтожении" российских ракет, которые, по ее мнению, разрабатываются Москвой в нарушение Договора о ракетах средней и малой дальности.

"Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России", — написала она.

По словам постпреда, России "следует вернуться" к соблюдению положений ДРСМД, в противном случае США будут вынуждены учитывать потенциальные возможности российской стороны для защиты собственных интересов и интересов Североатлантического альянса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кэй Бэйли Хатчисон заявила о готовности Вашингтона рассмотреть возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, которые якобы нарушают условия ДРСМД 1987 года. Об этом она заявила на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Хатчинсон заявила, Вашингтон предпочитает дипломатический вариант решения проблемы, но рассматривает и другие меры. По ее словам, вопрос в том, что предпримут США, когда будут знать, на что способна Россия.

"В таком случае мы будем изучать возможность того, чтобы обезвредить ракету, которая может достичь любую из наших стран в Европе или американскую Аляску. Так что это в интересах нас всех, и Канады тоже, я полагаю", — сказала постпред.

"Не придавать повышенное внимание"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Хатчисон в интервью телеканалу CNN.

По словам Пескова, в Кремле "предпочитают не придавать повышенное внимание заявлениям постоянных представителей, в то время как у нас есть слишком много неопределенности с посланиями на более высоком уровне".

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители НАТО не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. "Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ", — добавила она.

"Прикрыть собственные нарушения"

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которая ранее заявила, что Вашингтон собирается уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования, якобы нарушающие условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, представители Вашингтона выступают с подобными заявлениями, чтобы "прикрыть собственные нарушения Договора РСМД".

Соединенные Штаты в военном бюджете на 2019 год выделили средства на разработку крылатой ракеты, которая сможет летать на расстояние до 5500 километров, напомнил Литовкин.

"На воре и шапка горит", — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что заявление об "ударах" по российским ракетам могло прозвучать только от "совершенно неадекватного человека".

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

Российская сторона считает, что США нарушают ДРСМД в Азиатско-тихоокеанском регионе, размещая комплексы наземного базирования в Японии. Москва указывает Токио и Вашингтону, что подобными шагами они расширяют географию нарушений США в контексте ДРСМД.