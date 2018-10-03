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Президент Армении отправил в отставку двух министров

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян. Архивное фотоПрезидент Армении Армен Саркисян. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. Шесть министров правительства Армении, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", отправлены в отставку указом президента страны Армена Саркисяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пашинян пообещал уйти в отставку после увольнения ряда министров

Ранее во вторник премьер Никол Пашинян поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн"; последняя партия заявила, что сама отзывает министров.

"Указом президента от должностей освобождены — министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян (все "Процветающая Армения") министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян (оба —Дашнакцутюн)", — говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

Пашинян ранее заявил, что уйдет в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн", но будет исполнять обязанности премьера. Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент парламента, усложняющие процедуру роспуска парламента. Пашинян добавил, что в случае, если парламент не изберет нового премьера, в декабре будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Демонстранты у парламента Армении в Ереване. 2 октября 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Протестующие в Ереване заблокировали здание парламента Армении
Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий. Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера. В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.

При этом представитель Верховного органа ""Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что партия отзывает своих представителей из правительства. "Учитывая нынешнюю напряженную ситуацию и атмосферу создание разделительных линий, "Дашнакцутюн" отзывает своих представителей из правительства Армении", — сказал Амбарцумян телеканалу "Еркир медиа".

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