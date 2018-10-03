Племянница Скрипаля захотела встретиться с Бошировым и Петровым

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Племянница Сергея Скрипаля Виктория хотела бы встретиться с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ и его дочери Юлии.

В интервью "Известиям" Виктория Скрипаль подчеркнула, что не верит в причастность Петрова и Боширова к инциденту в Солсбери. По ее словам, личная встреча с Петровым и Бошировым поможет доказать их невиновность.

"Я с ними не виделась, так как прямого выхода у меня на них нет. Но я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. Пока я могу верить только на слово, а после встречи всё станет понятно. Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет — ведь камер у дома Скрипалей не было" — сказала Виктория Скрипаль.

"Дело Скрипалей"

Племянница экс-офицера ГРУ считает, что Боширов и Петров имеют право доказать всем свою невиновность. Как пишут "Известия", Скрипаль отметила, что Великобритания "повесила ярлык "отравителей"" на россиян, даже не дав Москве возможности ознакомиться с ходом следствия.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта отравили в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позже Лондон предъявил фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. В Британии утверждают, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами "подозреваемые" в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.