Макрон принял отставку главы МВД Франции

ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, сообщает телеканал BFMTV.

В понедельник вечером сообщалось, что Коллон подал прошение об отставке, однако Макрон отказался ее принять.

Как отмечает телеканал, французский президент во вторник вечером все же принял отставку Коллона и попросил премьер-министра Франции Эдуара Филиппа обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника.

Отмечается, что в среду совет министров состоится уже без участия Коллона.

В середине сентября 72-летний министр, ранее на протяжении 16 лет занимавший пост мэра Лиона, заявил, что "если у него не обнаружат серьезное заболевание", он "скорее всего" намерен снова баллотироваться на пост градоначальника в 2020 году.

Коллон также рассказал, что не хочет быть руководителем ведомства "до последнего" и может оставить пост уже в 2019 году. Заявление министра породило немало дискуссий о том, кто же займет кресло главы МВД после него.