Трамп посочувствовал американским мужчинам из-за движения MeToo

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что нынешняя ситуация страшна для молодых мужчин в Америке на фоне движения MeToo, когда все больше женщин открыто заявляют о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах и выдвигают обвинения в том числе против публичных людей.

"Ну, я бы сказал, что это очень страшные времена для молодых мужчин в Америке, когда ты можешь быть виновен в чем-то, в чем ты можешь быть невиновен", — сказал президент журналистам. Его попросили прокомментировать заявление его сына Дональда Трампа-младшего, заявившего в интервью британской Daily Mail, что он из-за движения #MeToo он больше боится о своих сыновьях, чем дочерях.

"Тяжелые вещи происходят. Вы можете быть образцовым человеком на протяжении 35 лет, и вдруг появляется кто-то и говорит, что ты сделал то-то и то-то, и называют трех свидетелей, а они в свою очередь пока не подтверждают ее слова. Это очень страшная ситуация, когда ты виновен до того, как доказана твоя невиновность". Он назвал это "сложным стандартом", указав, что в реальности всегда должна работать формула "невиновен до того, пока не доказана твоя вина".

По оценке Трампа, "сейчас очень, очень тяжелые времена". Он отметил, что считает их таковыми не только в связи со скандалом вокруг выдвинутого им на пост Верховного судьи Бретта Кавано, которого три женщины обвинили в непристойном поведении около 36 лет назад. Кавано обвинения отрицает, его поддерживают республиканское большинство сената, но решительно против выступают демократы. Утверждение кандидатуры Кавано в сенате запланировано на пятницу.

"Вы можете быть кем-то идеальным всю жизнь и кто-то может обвинит вас в чем-то. Не обязательно это будет женщина, как все говорят, но кто-то может обвинить вас в чем-то и вы автоматически уже виновны Это очень, очень плохие вещи происходят сейчас", — резюмировал Трамп.