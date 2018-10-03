В Финляндии пройдет однодневная забастовка профсоюзов

ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Сразу несколько профсоюзов в Финляндии проведут в среду однодневную забастовку против планов правительства облегчить увольнение работников в небольших компаниях, сообщается в пресс-релизе профсоюза работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL.

Правительство Финляндии предлагает упростить процедуру увольнения в компаниях с персоналом менее 20 человек. Профсоюз работников промышленности, профсоюз служащих PRO, профсоюз работников сферы услуг РАМ и профсоюз электриков сообщили, что в качестве ответной меры устроят в среду забастовку на одни сутки. Некоторые профсоюзы готовы предпринять и другие меры, если правительство не отзовет свое предложение.

"Однодневная забастовка, которая фактически является политической забастовкой, была созвана для того, чтобы направить правительству четкое послание: их планы по упрощению индивидуальных увольнений в компаниях, в которых занято менее 20 человек, неприемлемы", — говорится в заявлении JHL.

Как ожидается, забастовка затронет работу общественного транспорта. Могут перестать работать метро в столице и трамваи по всей стране, большинство сотрудников предприятий которых являются членами JHL.

Компании, управляющие общественным транспортом в столице HKL и городе Тампере Nysse, заявили, что не могут заранее сказать, какие маршруты и услуги будут затронуты, призывая следить за обновлениями на своих сайтах и в мобильных приложениях.

Забастовка затронет детские сады, школы, социальные службы по уходу за пожилыми и больными людьми.

"Эффект будет далеко идущим, просто не будет достаточного количества сотрудников", — сказала представитель JHL Пайви Ниеми-Лайн. "Каждый родитель должен планировать свой день и как лучше забрать детей из детского сада. Работодателям необходимо сосредоточиться на предоставлении качественного обслуживания, не смотря на забастовку, а также для предотвращения опасности или травмы", — отметила она.

Финский профсоюз работников пищевой промышленности SEL также присоединится к забастовке. В ней в частности участвуют сотрудники продуктовых компаний Atria, HKScan, Olvi, Sinebrychoff, Hartwall, Fazer Confectionary и Saarioinen. Представитель профсоюза SEL предупредил, что продукция данных компаний может отсутствовать в магазинах.

Некоторые сотрудники больниц и медицинских учреждений также являются членами JHL. В профсоюз входит около 60 тысяч сотрудников социального и медицинского сектора. Ниеми-Лайн отметила, что забастовка, скорее всего, повлияет на график хирургических операций.

Правительство в преддверии забастовки пошло на небольшой компромисс.

Министр труда Финляндии Яри Линдстрём во вторник рассказал об изменениях, внесенных правительством в законопроект. В новой версии количество работников в компаниях, которых коснется закон, снижено с 20 до 10, а срок лишения права на пособие по безработице для людей, уволенных по собственному желанию, сокращен с 90 до 60 дней.

Профсоюзы отвергают компромиссное предложение правительства и требуют полностью отказаться от закона.