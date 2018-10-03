В Кремле отреагировали на угрозы США по российским ракетам

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью телеканалу CNN заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон по противодействию новым российским ракетам.

По словам Пескова, в Кремле "предпочитают не придавать повышенное внимание заявлениям постоянных представителей, в то время как у нас есть слишком много неопределенности с посланиями на более высоком уровне".

Американский постпред при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон во вторник заявила, что Вашингтон рассматривает возможность противодействия создаваемым Москвой ракетам наземного базирования. При этом на своей странице в Twitter Хатчисон позднее написала, что она не имела ввиду превентивный удар по России.

В Госдепе, комментируя слова Хатчисон, заявили, что США стремятся к тому, что Москва вернулась к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявление американского дипломата агрессивной риторикой.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Москву в нарушении положений договора РСМД, призвав ее проводить "транспарентную" политику. В МИД России заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют соглашению.

Москва и Вашингтон постоянно обмениваются обвинениями в нарушении договора о РСМД. В Вашингтоне даже звучали призывы принять закон, который признает вину России в нарушении этого соглашения и подготовит почву для выхода США из него аналогично отказу Вашингтона от договора по ПРО. Москва неоднократно подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что у Москвы имеются серьезные вопросы к США по поводу соблюдения соглашения самими американцами.