ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, комментируя слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон об "уничтожении" российских ракет.
"Мы уже говорили на протяжении какого-то времени, что Россия не соблюдает (договор) РСМД. Мы это говорим уже в течение четырех лет. Россия не предприняла никаких шагов, чтобы соответствовать этому договору. Вместо этого они выдвигают в наш адрес разного вида обвинения по поводу соблюдения договора США. Да, мы уверены, что мы соблюдаем РСМД", — сказала Науэрт на брифинге во вторник. По ее словам, "если Россия не будет соблюдать это соглашение, — это вопрос дискуссий, которые идут сейчас" и включают "тесные консультации с нашими союзниками".
"Я думаю, то, о чем говорила постпред Хатчисон, что необходимо улучшать нашу собственную безопасность. Текущая ситуация, когда Россия слепо нарушает основополагающие пункты договора РСМД, недопустима. <…> Россия, соблюдающая договор, — вот к чему мы стремимся дипломатически, в области военных исследований, с помощью экономических мер", — добавила Науэрт.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.
В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.