Нетаньяху призвал МАГАТЭ не медлить с проверкой "атомного склада" в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что МАГАТЭ до сих пор не проинспектировало секретный атомный склад в Иране, о существовании которого он объявил на прошлой неделе с трибуны ООН.

Заявление стало ответом на высказывания генерального секретаря агентства Юкия Амано, который заверил, что международные эксперты осуществили дополнительный доступ ко всем местам и объектам в Иране, которые было необходимо посетить.

"МАГАТЭ говорит об инспекциях, проводившихся в разнообразных местах в Иране, но не на конкретном объекте в Туркузабаде, о котором шла речь в выступлении премьер-министра Нетаньяху в ООН", — говорится в заявлении.

"Нет причин ждать. МАГАТЭ должно проинспектировать этот объект, немедленно отправив туда наблюдателей со счетчиками Гейгера, и тогда будут подтверждены слова премьер-министра", — отмечается в пресс-релизе.

Выступая на прошлой неделе в Генассамблее ООН, Нетаньяху показывал снимки склада, где, по его утверждению, иранцы скрывают от мирового сообщества сотни тонн ядерного оборудования и материалов в расчете на их использование в будущем в военных целях. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.

Амано заявил, что МАГАТЭ тщательно проверяет любую информацию об иранской ядерной программе и подвергает ее независимой оценке, но не обсуждает подобные вопросы публично.