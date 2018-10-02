Нетаньяху призвал МАГАТЭ не медлить с проверкой "атомного склада" в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что МАГАТЭ до сих пор не проинспектировало секретный атомный склад в Иране, о существовании которого он объявил на прошлой неделе с трибуны ООН.
"МАГАТЭ говорит об инспекциях, проводившихся в разнообразных местах в Иране, но не на конкретном объекте в Туркузабаде, о котором шла речь в выступлении премьер-министра Нетаньяху в ООН", — говорится в заявлении.
"Нет причин ждать. МАГАТЭ должно проинспектировать этот объект, немедленно отправив туда наблюдателей со счетчиками Гейгера, и тогда будут подтверждены слова премьер-министра", — отмечается в пресс-релизе.
Амано заявил, что МАГАТЭ тщательно проверяет любую информацию об иранской ядерной программе и подвергает ее независимой оценке, но не обсуждает подобные вопросы публично.