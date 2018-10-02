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Эксперт прокомментировал угрозу США "уничтожить" российские ракеты

(обновлено: 22:37 02.10.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО. Архивное фотоАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

 

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которая ранее заявила, что Вашингтон собирается уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования, якобы нарушающие условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает RT.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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США и некоторые их союзники осознанно нарушают ДРСМД, заявил Рябков
По словам эксперта, представители Вашингтона выступают с подобными заявлениями, чтобы "прикрыть собственные нарушения Договора РСМД".

Соединенные Штаты в военном бюджете на 2019 год выделили средства на разработку крылатой ракеты, которая сможет летать на расстояние до 5500 километров, напомнил Литовкин.

"На воре и шапка горит", — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что заявление об "ударах" по российским ракетам могло прозвучать только от "совершенно неадекватного человека".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия готова обсуждать с США любые вопросы по ДРСМД, заявили в МИД
"Таких людей надо снимать с должности", — заявил Литовкин. Он отметил, что с аналогичными высказываниями выступали и другие представители американских властей, в частности, министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке.

"Люди живут на другой планете и не представляют, что такое Россия. Не стоит реагировать на каждый щенячий гав", — заметил эксперт.

Заявление Хатчисон, по его мнению, можно воспринимать как способ давления на другие страны-участницы НАТО.

Ранее постпред Соединенных Штатов при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что слова представителя Вашингтона являются агрессивной риторикой.

Истребитель МиГ-31. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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СМИ предположили, что Россия испытывает антиспутниковую ракетную систему
Москва и Вашингтон в последнее время обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Американские конгрессмены даже призывали разработать проект с обвинениями в адрес России в нарушении документа.  Это позволило бы Соединенным Штатам выйти из ДРСМД по той же схеме, как это было с договором по ПРО.

Российская сторона неоднократно заявляла о строгом соблюдении своих обязательств. При этом у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу исполнения пунктов договора самими американцами. Так, Соединенные Штаты размещают на военной базе в Румынии, а также в Польше установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк".

 

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