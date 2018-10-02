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Президентом Ирака избрали экс-главу правительства Курдистана Салеха

(обновлено: 21:40 02.10.2018)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фотоВид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
© AP Photo / Hadi Mizban

КАИР, 2 окт — РИА Новости. Парламент Ирака на заседании во вторник со второй попытки избрал президента страны, им стал Бархам Салех — бывший глава правительства Иракского Курдистана, следует из трансляции телеканала "ас-Сумария".

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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Кандидатуру Бархама Салеха на пост президента страны выдвинула партия Патриотический союз Курдистана (ПСК) – одно из ведущих политических движений курдского автономного района Ирака. С 2009 по 2012 году Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана.

Депутатам парламента пришлось проголосовать дважды, так как с первой попытки ни один из главных претендентов на пот главы государства не набрал необходимого количества голосов.

При этом заседание парламента Ирака, на котором депутаты должны были проголосовать по кандидатуре президента страны, ранее несколько раз переносилось из-за отсутствия необходимого кворума.

В сегодняшнем заседании приняли участие 265 депутатов. Голосование проходило в закрытом режиме.

На пост главы государства, который, согласно законодательству страны, занимает представитель курдской общины, претендовали 24 человека, пять кандидатов взяли самоотвод перед заключительным голосованием.

Главным конкурентом Бархама Салеха на пост президента страны был бывший руководитель канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Фуад Хусейн.

Пригород Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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После свержения Саддама Хусейна эту должность по внутренним межкурдским договоренностям занимали лишь члены ПСК. Сначала два срока подряд с 2004 года в кресле президента находился лидер и основатель ПСК Джаляль Талабани, а затем нынешний президент Фуад Маасум.

Избранному парламентом президенту страны предстоит выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра из рядов наиболее крупной парламентской коалиции. В начале месяца новым председателем Совета представителей Ирака (парламента) избран бывший губернатор провинции Анбар Мухаммед аль-Хальбуси.

Высший федеральный суд Ирака 19 августа ратифицировал результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 12 мая. Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями, что отложило создание нового правительства страны. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака завершила частичный ручной пересчет голосов избирателей в начале августа.

В мае этого года парламентские выборы прошли в Ираке впервые после освобождения страны от террористов. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция премьера Хайдера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.

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