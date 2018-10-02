Пашинян уволил министров от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн"

ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн", последняя заявила, что сама отзывает министров.
Премьер Армении перед зданием парламента подписал распоряжения об увольнении двух предстателей "Дашнакцутюн" и трех представителей "Процветающей Армении". Эти указы еще должен подписать президент.
При этом представитель Верховного органа ""Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что партия отзывает своих представителей из правительства. "Учитывая нынешнюю напряженную ситуацию и атмосферу создание разделительных линий, "Дашнакцутюн" отзывает своих представителей из правительства Армении", — сказал Амбарцумян телеканалу "Еркир медиа".
У "Дашнакцутюн" в правительстве два министра — сельского хозяйства и экономического развития и инвестиций.
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