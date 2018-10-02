В Мадриде заявили, что не приемлют ультиматумов от каталонского руководства

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (624)

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Правительство Испании не приемлет никаких ультиматумов со стороны каталонского руководства по поводу самоопределения, заявила официальный представитель социалистического кабинета Исабель Селаа.

Ранее глава женералитета Ким Торра выдвинул ультиматум испанскому премьеру Педро Санчесу — до ноября представить план о "реализации права на самоопределение Каталонии". В противном случае, пригрозил он, каталонские националисты прекратят поддерживать социалистическое правительство в Испанском парламенте, что грозит стране новыми выборами.

"Председателю женералитета не надо ждать ноября для того, чтобы узнать наш ответ. Ответ — это самоуправление, а не независимость. Правительство Испании не приемлет ультиматумов", — заявила на пресс-конференции в Мадриде Селаа.

Она добавила, что Торра "прекрасно знает позицию правительства Испании", и что "каталонцы не хотят, как это продемонстрировали выборы, независимости, они хотят нормального сосуществования".

Правительство Испании пока не собирается вновь задействовать 155 статью конституции, позволяющую ввести прямое правление в Каталонии, поскольку "пока нет причин ее применять".

Поддержка мелких националистических партий — ключевая для Санчеса в законодательном органе, у ИСРП всего 84 мандата из 350, у левой Podemos, которая поддерживает правительство социалистов, 67.

В понедельник в первую годовщину незаконного референдума в Каталонии в автономном сообществе произошли беспорядки.

В референдуме 1 октября 2017 года приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.