В Мадриде заявили, что не приемлют ультиматумов от каталонского руководства

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Правительство Испании не приемлет никаких ультиматумов со стороны каталонского руководства по поводу самоопределения, заявила официальный представитель социалистического кабинета Исабель Селаа.
"Председателю женералитета не надо ждать ноября для того, чтобы узнать наш ответ. Ответ — это самоуправление, а не независимость. Правительство Испании не приемлет ультиматумов", — заявила на пресс-конференции в Мадриде Селаа.
Правительство Испании пока не собирается вновь задействовать 155 статью конституции, позволяющую ввести прямое правление в Каталонии, поскольку "пока нет причин ее применять".
Поддержка мелких националистических партий — ключевая для Санчеса в законодательном органе, у ИСРП всего 84 мандата из 350, у левой Podemos, которая поддерживает правительство социалистов, 67.
В понедельник в первую годовщину незаконного референдума в Каталонии в автономном сообществе произошли беспорядки.
Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.