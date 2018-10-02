Экс-президента Никарагуа госпитализировали с инсультом

МЕХИКО, 2 окт – РИА Новости. Бывшая президент Никарагуа Виолета Чаморро госпитализирована с инсультом и закупоркой сосудов, говорится в распространенном во вторник сообщении ее семьи.

По данным родственников, 88-летняя Чаморро была срочно доставлена в госпиталь и находится сейчас в палате интенсивной терапии. Состояние ее здоровья оценивается как тяжелое.

Чаморро стала президентом Никарагуа 25 апреля 1990 года по итогам выборов, победив Даниэля Ортегу от Сандинистского фронта национального освобождения. Она стала первым за долгие годы либеральным главой Никарагуа. На время ее правления пришелся процесс национального примирения после многолетней гражданской войны. На посту президента она оставалась почти семь лет.