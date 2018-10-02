Протестующие окружили здание парламента Армении

ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Протестующие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, окружили здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий. Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера. В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.