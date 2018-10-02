В доставленной в Пентагон посылке нашли следы ядовитого вещества

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния. Архивное фото

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Посылка с ядовитым веществом рицин была доставлена в Пентагон, ФБР подключилось к расследованию, сообщает Fox News.

Посылка прибыла в сортировочный центр, расположенный в комплексе министерства обороны, но за пределами пятиугольного здания близ американской столицы.

Как сообщает корреспондент канала со ссылкой на источник в оборонном ведомстве, в ходе проверки, которой подвергаются все направляемые в Пентагон послания, в одной из посылок предварительно были выявлены следы токсичного вещества рицин. В настоящее время к расследованию подключилось ФБР и служба охраны Пентагона.

Телеканал подчеркивает, что подозрительное отправление не попало в здание оборонного ведомства.