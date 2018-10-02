Киев не предоставил документы с позицией по статусу Донбасса, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе не предоставили в Минске документы с позицией Киева относительно закона об особом статусе Донбасса, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в сентябре вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

"Киев уже проигнорировал более двадцати обращений координатора от ОБСЕ о предоставлении письменных переговорных позиций, отказались дать пояснения по вопросу пролонгации закона "Об особом статусе", не выполнив данные Кучмой обещания, что переговорные документы с позицией Киева будут предоставлены", — сказал Мирошник.

Он уточнил, что несмотря на ранее данные согласия в "нормандском формате" и в контактной группе, в рабочей группе, где должны быть наработаны проекты решений, работа блокирована. По мнению представителя ЛНР, делается это сознательно. Он уточнил, что "разрешение тупика" скорее всего потребует вмешательства Нормандского формата и прямого поручения министров или дипломатических советников.

"Продвижения на политическом треке нет, и это сознательная позиция Киева. Несмотря на согласование на высшем уровне механизма вступления в силу закона об особом статусе или формулы Штайнмайера в переговорной группе представители Киева снова блокировали обсуждение этого ключевого вопроса минских соглашений", — сообщил Мирошник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.