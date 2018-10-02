Киев не предоставил документы с позицией по статусу Донбасса, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе не предоставили в Минске документы с позицией Киева относительно закона об особом статусе Донбасса, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
"Киев уже проигнорировал более двадцати обращений координатора от ОБСЕ о предоставлении письменных переговорных позиций, отказались дать пояснения по вопросу пролонгации закона "Об особом статусе", не выполнив данные Кучмой обещания, что переговорные документы с позицией Киева будут предоставлены", — сказал Мирошник.
"Продвижения на политическом треке нет, и это сознательная позиция Киева. Несмотря на согласование на высшем уровне механизма вступления в силу закона об особом статусе или формулы Штайнмайера в переговорной группе представители Киева снова блокировали обсуждение этого ключевого вопроса минских соглашений", — сообщил Мирошник.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.