Македонию готовы принять в НАТО под новым названием, заявили в США

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс готов принять в свои ряды Македонию под новым именем — Северная Македония, заявила журналистам постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В бывшей югославской республике 30 сентября прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.