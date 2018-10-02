ЦИК ЛНР зарегистрировал Коваля кандидатом на выборах главы республики

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики зарегистрировал председателя Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки Олега Коваля в качестве кандидата на должность главы республики, сообщили во вторник журналистам в комиссии.

Выборы главы ЛНР планируется провести 11 ноября. Четыре человека подали в ЦИК необходимые для регистрации в качестве кандидата документы. Каждому нужно было собрать не менее 1 тысячи подписей. Первым в качестве кандидата был зарегистрирован исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

"По результатам проверки документов и подписных листов Центральная избирательная комиссия Луганской народной республики на своем заседании 2 октября 2018 года приняла решение зарегистрировать Коваля Олега Валерьевича как кандидата на должность главы Луганской народной республики", — сказали в ЦИК.