ЦИК ЛНР зарегистрировал Коваля кандидатом на выборах главы республики

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики зарегистрировал председателя Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки Олега Коваля в качестве кандидата на должность главы республики, сообщили во вторник журналистам в комиссии.
"По результатам проверки документов и подписных листов Центральная избирательная комиссия Луганской народной республики на своем заседании 2 октября 2018 года приняла решение зарегистрировать Коваля Олега Валерьевича как кандидата на должность главы Луганской народной республики", — сказали в ЦИК.