Постпред США при НАТО пригрозила уничтожить российские ракеты

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон во время пресс-конференции в Брюсселе. 2 октября 2018

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон во время пресс-конференции в Брюсселе. 2 октября 2018

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Об этом она заявила на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Как отметила Хатчисон, Вашингтон предпочитает дипломатический вариант решения проблемы, но рассматривает и другие меры.

По ее словам, вопрос в том, что предпримут США, когда будут знать, на что способна Россия.

"В таком случае мы будем изучать возможность того, чтобы обезвредить ракету, которая может достичь любую из наших стран в Европе или американскую Аляску. Так что это в интересах нас всех, и Канады тоже, я полагаю", — добавила постпред.

Рассматриваемые Соединенными Штатами контрмеры включают в себя и уничтожение ракет, которые находятся на стадии разработки, указала Хатчисон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва нарушает положения договора о РСМД.

"Мы сохраняем озабоченность недостаточным соблюдением Россией ее международных обязательств, включая договор о РСМД. Сейчас эти договоренности под угрозой из-за действий России. После нескольких лет отрицания Москва признала существование новой ракетной системы", — заявил Столтенберг.

В Москве отреагировали на эти заявления и отметили, что НАТО не осознает степень ответственности за свою риторику.

"Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?" — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она добавила, что развернутый ответ по существу претензий дадут военные эксперты.

Споры о договоре

В последнее время Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора об РСМД. В конгрессе призывали разработать документ с обвинениями России в нарушении этого договора для подготовки выхода США из него по той же схеме, как это было с договором по ПРО.

Россия неоднократно заявляла о строгом соблюдении своих обязательств. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к США по поводу исполнения пунктов договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>