В МИД ответили на заявления НАТО о возможности сбивать российские ракеты

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Североатлантически альянс не осознает степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности сбивать российские ракеты.

Ранее Хатчисон заявила, что США могут при необходимости обезвреживать российские ракеты, которые, по их мнению, разрабатываются в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно? Очень просто ломать и крушить все подряд. Сложно чинить и восстанавливать. Американской дипломатии предстоит сделать немало для восстановления последствий свойственных ошибок", — сказала Захарова журналистам.

"Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ", — добавила она.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает, что Россия нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывает ее к "транспарентности". В МИД России заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют российским обязательствам по договору РСМД.