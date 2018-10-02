Госдеп США ужесточил правила выдачи дипломатических виз для однополых пар

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Госдепартамент США ужесточил правила выдачи дипломатических виз однополым партнерам дипломатов, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Начиная с 1 октября 2018 года, госдепартамент обновляет свою политику, касающуюся права на получение дипломатических виз для однополых партнеров иностранных правительственных чиновников и сотрудников международных организаций, путешествующих и/или работающих в иностранных представительствах или в международных организациях, расположенных в США", — сказал представитель ведомства.

По его словам, такие люди больше не будут иметь право на получение дипломатических виз, если отношения партнеров официально не зарегистрированы. Тем, кто уже находится на территории США, необходимо до конца 2018 года предоставить документы о браке для получения соответствующей визы. В противном случае им придется менять свой статус пребывания в США или получать другую визу. Брак может быть заключен "в юрисдикции, признающей однополые браки".

В правилах есть определенные исключения. Так, если дипломат и его партнер представляют страну, где не регистрируют однополые браки, но признают такие браки при аккредитации зарубежных дипломатов, виза может быть выдана.

В госдепартаменте отмечают, что такие нововведения призваны поставить в равное положение однополые пары с разнополыми, поскольку последним требуется официальная регистрация отношений для получения так называемой "производной визы" для партнера.