Глава Каталонии поставил ультиматум Санчесу

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Каталонские националисты лишат Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) поддержки в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), что грозит стране новыми выборами, если премьер Педро Санчес не "признает право на самоопределение Каталонии", об этом заявил, выступая на заседании каталонского парламента, глава каталонского женералитета Ким Торра.
"Терпение не бесконечное, и снова предлагаем Педро Санчесу возможность увидеть, как реализовать голосование о самоопределении. В случае если не будет договоренности до ноября, движение за независимость не может гарантировать стабильность в конгрессе депутатов господину Педро Санчесу", — заявил Торра.
Он рассказал, что написал Санчесу соответствующее письмо.
"Мы не окажем никакого типа поддержки Санчесу, если не будет предложения о самоопределении", — добавил Торра.
В ходе своего выступления он также сообщил, что женералитет выступит в качестве частного обвинения на всех судебных процессах, открытых в стране в связи с движением за независимость.
Глава женералитета также осудил беспорядки в Каталонии, которые накануне устроили сторонники независимости, назвав их "отдельными случаями, которые непредставительны и которые не должны повториться".
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выиграла бы парламентские выборы, если бы они состоялись сейчас, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS) в конце сентября. За социалистов, пришедших к власти в начале июня и имеющих в нынешнем составе парламента лишь 84 мандата из 350, на сегодняшний день готовы проголосовать 30,5% опрошенных.