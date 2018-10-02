Глава Каталонии поставил ультиматум Санчесу

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Каталонские националисты лишат Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) поддержки в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), что грозит стране новыми выборами, если премьер Педро Санчес не "признает право на самоопределение Каталонии", об этом заявил, выступая на заседании каталонского парламента, глава каталонского женералитета Ким Торра.

"Терпение не бесконечное, и снова предлагаем Педро Санчесу возможность увидеть, как реализовать голосование о самоопределении. В случае если не будет договоренности до ноября, движение за независимость не может гарантировать стабильность в конгрессе депутатов господину Педро Санчесу", — заявил Торра.

Он рассказал, что написал Санчесу соответствующее письмо.

Поддержка мелких националистических партий — ключевая для Санчеса в законодательном органе, у ИСРП всего 84 мандата из 350, у левой Podemos, которая поддерживает правительство социалистов, 67.

"Мы не окажем никакого типа поддержки Санчесу, если не будет предложения о самоопределении", — добавил Торра.

В ходе своего выступления он также сообщил, что женералитет выступит в качестве частного обвинения на всех судебных процессах, открытых в стране в связи с движением за независимость.

Глава женералитета также осудил беспорядки в Каталонии, которые накануне устроили сторонники независимости, назвав их "отдельными случаями, которые непредставительны и которые не должны повториться".

Если каталонские националисты выполнят свои угрозы, то в Испании могут состояться досрочные парламентские выборы. По плану они должны пройти лишь в 2020 году. Однако, судя по всему, премьер еще до заявления Торры был готов к тому, что голосование возможно и раньше. "Если сторонники независимости отдадут приоритет конфликту, а не сотрудничеству, тогда легислатура (срок полномочий парламента) будет завершена… Но если на первом месте будет сотрудничество для проведения социальной политики и решения других вопросов, мы сможем добраться до 2020 года", — сказал премьер, выступая на прошлой неделе не форуме в Нью-Йорке.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выиграла бы парламентские выборы, если бы они состоялись сейчас, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS) в конце сентября. За социалистов, пришедших к власти в начале июня и имеющих в нынешнем составе парламента лишь 84 мандата из 350, на сегодняшний день готовы проголосовать 30,5% опрошенных.

Ушедшая в оппозицию Народная партия отстает от них на 10% — правых поддерживают 20,8%, хотя в нынешнем составе конгресса депутатов они являются крупнейшей партией — 134 мандата из 350. Немного от правых отстают "Граждане", самый активный защитник территориальной целостности страны в Каталонии, на сегодняшний день правые центристы пользуются поддержкой 19,6%. Левая Unidos Podemos оказалась на четвертом месте — за них готовы проголосовать 16,1% избирателей.