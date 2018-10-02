В ходе визита Путина в Индию подпишут контракт на поставку С-400

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подписание контракта на поставку Индии пяти полков российских зенитных ракетных систем С-400 на пять миллиардов долларов состоится во время визита президента РФ Владимира Путина в эту страну, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Конечно, большое внимание в ходе беседы в узком составе будет уделено сотрудничеству в военно-технической области. Она одна из активных составляющих нашего сотрудничества. Между странами налажена совместная разработка и производство современной продукции военного значения", — сказал Ушаков.

"Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. И сумма сделки более пяти миллиардов долларов", — заявил он.

Ранее газета Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщила, что власти Индии готовы подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на 5,43 миллиарда долларов. По данным источников издания, Комитет по вопросам безопасности правительства Индии под председательством премьер-министра страны Нарендры Моди дал разрешение на приобретение российских систем. Как подчеркивает газета, решение было принято в преддверии визита в страну президента РФ Владимира Путина, намеченного на начало октября.