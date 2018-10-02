ОБСЕ призвала срочно начать разминирование в Донбассе

МИНСК, 2 окт — РИА Новости. ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе приступить к безотлагательному и полному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска через линию соприкосновения, заявил во вторник в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Есть необходимость принять срочные меры по гуманитарному разминированию в Донбассе", — заявил Сайдик журналистам.

Он подчеркнул, что прошедшие выходные в Донбассе стали одними из самых печальных. Дипломат напомнил о смерти трех детей в результате подрыва на мине, один ребенок был ранен. Кроме того, продолжил он, в тот же день еще один подросток получил ранение в ходе обстрела.

Сайдик сообщил, что во вторник было принято заявление о необходимости безотлагательного и полного разминирования в Донбассе.