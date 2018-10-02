Сайдик не знает имя преемника Кучмы

МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Киев официально не называл преемника бывшего президента Украины Леонида Кучмы в контактной группе по Донбассу, но обратил внимание, что Кучму на переговорах сопровождает советник президента Украины Петра Порошенко Руслан Демченко.

Во вторник пресс-секретарь Кучмы сообщила, что он завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.

"Об этом (о преемнике – ред.) еще сегодня не шла официально речь… Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С ним (Кучмой – ред.) всегда в сопровождении есть Руслан Демченко", — сказал Сайдик во вторник в Минске по итогам очередного раунда переговоров по Донбассу.

При этом Сайдик уточнил, что Кучма по этому вопросу во вторник на переговорах контактной группы ничего не говорил. "Я думаю, что это его личное решение. Как вам известно, этому человеку исполнилось 80 лет… Я думаю, что у него есть тоже… вопросы приоритетов в собственной жизни, личной жизни. И я думаю, что на это он имеет право", — добавил спецпредставитель ОБСЕ.