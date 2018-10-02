ОБСЕ надеется, что замена Кучмы не повлияет на урегулирование в Донбассе

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что замена руководителя делегации Киева на переговорах по Донбассу не повлияет на мирное урегулирование.

Во вторник пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что он завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.

"Я думаю и надеюсь, что нет", — заявил Сайдик журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.