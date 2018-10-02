Иран отверг причастность к подготовке теракта во Франции

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. МИД Ирана отверг причастность к подготовке теракта во Франции, власти которой заморозили активы двух иранских граждан и подразделения иранской разведки, передает агентство Fars.

Ранее главы МВД, МИД и министерства экономики Франции выступили с совместным заявлением, в котором говорится о решении заморозить активы двух иранцев — Ассадоллы Асади и Саида Хашеми Могадама, а также дирекции иранского министерства разведки в связи с делом о подготовке теракта во французском городе Вильпент.

"Исламская республика Иран решительно протестует в связи с задержанием иранского дипломата, призывает к его немедленному освобождению и вновь отвергает выдвинутые против нее обвинения", — говорится в заявлении официального представителя МИД Бахрама Касеми.

Чиновник также призвал Францию к реалистической оценке ИРИ и предупредил о заговорах недоброжелателей, стремящихся повредить отношениям Парижа и Тегерана.

По данным агентства Франс Пресс, финансовые санкции Парижа коснулись иранского дипломата, который в начале июля был арестован в Германии. Первого октября суд баварского города Бамберг одобрил его экстрадицию в Бельгию.

С 2014 года дипломат был аккредитован в иранском посольстве в Вене. По имеющимся данным, он был сотрудником министерства информации и национальной безопасности Ирана. Дипломат был задержан 1 июля в немецком районе Ашаффенбург. Сообщалось, что его задержали в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель — его передачи в Бельгию.

Мужчину подозревают в том, что в марте 2018 года он поручил проживающей в Антверпене семейной паре совершить теракт при помощи взрывчатки на ежегодном "Большом собрании" иранской оппозиции за рубежом 30 июня в Вильпенте во Франции. С этой целью он передал паре взрывное устройство с 500 граммами взрывчатого вещества. В день планируемого теракта бельгийские службы безопасности задержали пару по пути во Францию и изъяли у них взрывное устройство.