В ДНР обвинили Киев в использовании боевых беспилотников в Донбассе

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров обвинил Киев в использовании боевых беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения, в результате атак ранения получили четыре мирных жителя на юге республики.

"Несмотря на запрет полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль всей линии соприкосновения и в зоне безопасности на 40 километров вооруженные силы Украины продолжают применять беспилотники, в том числе для боевого поражения наземных объектов", — сказал Никоноров в ходе заседания подгруппы.

Он пояснил, что в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков ранения получили четыре мирных жителя в двух населенных пунктах у линии соприкосновения на юге ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.